Carlos Vela potrebbe diventare a gennaio un giocatore del Barcellona. A confermare le indiscrezioni è Jonathan dos Santos, connazionale dell'attaccante dei Los Angeles FC, che a una radio colombiana ha dichiarato: "Sono in vacanza e non sono ancora riuscito a parlargli, non voglio nemmeno disturbarlo, ma so che ha quell'offerta sul tavolo. Non so cosa farà, onestamente è molto felice a Los Angeles, nella sua squadra. Ha fatto una stagione spettacolare. Se ti cerca il Barcellona. è un'opportunità unica, è la migliore squadra del mondo". Vela era già stato vicino ai blaugrana in estate, ma il suo ingaggio fu frenato dal recupero di Ousmane Dembélé. Ora, il nuovo infortunio del francese potrebbe spalancargli le porte del Barcellona.