© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Getafe, il Barcellona è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro l'Inter in Champions League. Messi e Jordi Alba si sono ancora allenati a parte, ma come spiega il quotidiano spagnolo AS, sono ormai vicinissimi al recupero e domani potrebbero già tornare ad allenarsi con il gruppo. Pertanto c'è qualche speranza per Valverde di averli a disposizione contro la squadra di Antonio Conte.