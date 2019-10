© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Vlaverde ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria sofferta contro lo Slavia Praga: "In alcune fasi abbiamo chiaramente dominato, in particolare all'inizio. Ma alla fine non siamo riusciti a chiudere la partita, ad essere più calmi. Loro in compenso hanno rischiato tutto con otto giocatori in avanti e abbiamo dovuto difendere il loro assalto. Mancavamo di tranquillità. ter Stegen è un giocatore imporante, Messi invece è in grado di risolvere da solo qualsiasi partita. Ogni giorno che passa migliora".