© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a RTVE, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato anche del possibile rinnovo a vita di Lionel Messi: "Prima di portare a termine il mio periodo da presidente nel 2021 voglio lasciare in eredità il rinnovo di Messi. Leo resterà qui, la sua vita sarà sempre legata al Barcellona. Farà come Pelé al Santos. Credo che non se ne andrebbe da qui neanche se gli mettessimo una clausola rescissoria da un euro. Messi è del Barcellona".