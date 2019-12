© foto di J.M.Colomo

Hans-Dieter Flick, guida tecnica del Bayern Monaco, ha così commentato la sconfitta per 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach: "Abbiamo dominato la partita nel primo tempo ma non è servito a nulla ai fini dell'esito finale: c'è rammarico per le tante occasioni non sfruttate. Nell'intervallo Boateng mi ha parlato di un problema fisico accusato durante il primo tempo, l'ho rischiato rimandandolo in campo ma poi sono stato costretto a toglierlo per evitare guai peggiori".