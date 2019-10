© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria sfumata al 92' nel derby contro l'Augsburg ha lasciato l'amaro in bocca in casa Bayern Monaco, dove tiene banco anche l'infortunio accusato da Süle ad inizio primo tempo. L'allenatore Niko Kovac ha così commentato la gara, e le condizioni del difensore, ai media ufficiali del club bavarese:

"Abbiamo iniziato la partita molto male. Questo non ci deve succedere, ne avevamo parlato anche prima della partita. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo avuto molte occasioni. Ci siamo penalizzati da soli non concretizzandole. Questo è frustrante per me. Ma se così doveva essere, non avremmo comunque dovuto concedere un secondo gol. Ma ciò che è ancora peggio è l'infortunio di Niklas Süle. La sensazione generale non è buona. Dobbiamo aspettare gli esami e vedere cosa è successo, e sperare per il meglio".