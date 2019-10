© foto di Federico De Luca

Lucas Hernandez resterà fuori per parecchio tempo. A confermarlo è stato il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, al termine della partita vinta 3-2 contro l'Olympiacos: "Lucas sarà indisponibile per un periodo lungo, ci vorranno parecchie settimane", le sue parole a Sport1. Il difensore del Bayern ieri sera è stato infatti sostituito anzitempo per un brutto infortunio alla caviglia.