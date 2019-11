© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da France Football, il Bayern Monaco starebbe pensando a riportare Xabi Alonso in Baviera ma con un ruolo ben diverso rispetto a quando giocava. La prima scelta per la panchina è Ten Hag, in caso di elimazione dalla Champions League del suo Ajax, ma l'alternativa porta allo spagnolo che attualmente sta allenando la squadra B della Real Sociedad ma che tornerebbe in un ambiente che conosce benissimo per tentare il rilancio del club dopo l'addio di Kovac.