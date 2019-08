© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho, nuovo acquisto del Bayern Monaco, vestirà la maglia numero 10. Durante la conferenza stampa, Karl-Heinz Rumenigge ha svelato un piccolo retroscena: "Abbiamo parlato tutti con Robben e gli abbiamo detto che non volevamo regalare la 10 la 7. Detto ciò, volevamo dare il numero 10 a Coutinho e Robben ha accettato, dicendo che era perfetto per il brasiliano". L'olandese si è ritirato dal calcio, ma grazie al contributo dato in questi anni ha ancora un peso specifico notevole dalle parti dell'Allianz Arena.