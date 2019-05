© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Julen Lopetegui è l'indiziato numero uno per sostituire Niko Kovac alla guida del Bayern Monaco. L'ex ct della Spagna nonché ex tecnico del Real Madrid, ha incontrato il ds dei bavaresi Salihamidzic proprio per arrivare a un accordo anche se, il dirigente, ancora non ha convinto tutte le componenti della società tedesca.