© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Massimiliano Allegri e José Mourinho , per la panchina del Bayern Monaco c'è anche l'opzione Arsene Wenger. Il tecnico ex Arsenal, settantenne, è infatti uno dei candidati principali al ruolo vacante di allenatore dei bavaresi dopo la risoluzione consensuale di mister Niko Kovac. Lo riporta questa mattina The Guardian.