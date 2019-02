Bayern, Salihamidzic: "Gara col Liverpool? Per me è una semifinale"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato al sito ufficiale del club in vista della gara di domani contro il Liverpool: "Sappiamo cosa aspettarci in uno stadio bellissimo con una grande atmosfera, ma noi saremo pronti. Servirà avere testa e cuore. Sarà un livello di gioco altissimo, per me è come una semifinale. Il nostro obiettivo è segnare, ovviamente. Le condizioni di Coman? Sta un po' meglio, abbiamo ancora qualche ora di tempo per decidere, vediamo".