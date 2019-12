© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Benfica, Bruno Lage, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani con lo Zenit: "Domani ci servirà continuità all'interno dei 90 minuti. Dobbiamo segnare almeno due reti per andare in Europa League, ma non possiamo affannarci. Indipendemente dall'avversario e dalla partita, dovremo cercare di fare il nostro consueto gioco e provare a vincere".

Classifica del Gruppo G di Champions:

RB Lipsia 10

Zenit 7

Olympique Lione 7

Benfica 4