ufficiale Textor ne fa fuori un altro. Bruno Lage esonerato dal Botafogo: è 1° in classifica

Decisione a sorpresa del Botafogo. La squadra attualmente capolista del campionato brasiliano ha deciso di esonerare Bruno Lage: il tecnico portoghese paga i recenti risultati negativi (4 sconfitte e un pareggio) oltre ad alcune scelte tattiche che non sono piaciute alla dirigenza.

Questo il comunicato: "Il Botafogo informa che, per decisione di John Textor e dell'area sportiva, Bruno Lage non è più l'allenatore della squadra principale.

Il Botafogo mette in risalto la professionalità, il carattere e l'impegno di Bruno Lage nel periodo in cui ha difeso la maglia bianconera e ha fatto parte della nostra famiglia. Nonostante l'ottimo inizio, con 10 risultati utili consecutivi, gli ultimi risultati non sono stati quelli attesi. Il Club ringrazia Bruno e tutto il suo staff tecnico per i servizi resi in questi mesi, augurandogli tanto successo nelle sue sfide future.

Come famiglia, il Botafogo sta attualmente cercando soluzioni in casa. Il Club, con incrollabile e ferma fiducia, cercherà di conquistare l'obiettivo stagionale, con il supporto instancabile dei nostri tifosi. Lucio Flavio e Joel Carli (nel ruolo di assistente tecnico) assumeranno ad interim la guida della squadra da questo mercoledì, in preparazione alla sfida di domenica, contro il Fluminense, nel Campionato brasiliano".