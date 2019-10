Benfica, Gabriel: "Zero punti, aspetto preoccupante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel, giocatore del Benfica, ha commentato a fine gara la sconfitta della sua squadra contro lo Zenit San Pietroburgo per 3-1 nella seconda giornata del girone G di Champions League. “Gli zero punti sono preoccupanti, ma dobbiamo preoccuparci del nostro lavoro e delle nostre prestazioni - ha dichiarato, nelle parole raccolte da A Bola -. I punti rispecchiano questo. Se miglioriamo il nostro livello, guadagneremo punti. Dobbiamo andare avanti e migliorare: non so se molto o no, ma dobbiamo migliorare per essere al livello che vogliamo in Champions".