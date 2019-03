© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo spaventa tutti. Come riporta il The Guardian, anche Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City di Pep Guardiola, ha manifestato la propria preoccupazione nel caso il sorteggio riservi ai Citizens la Juventus, di cui il portoghese è stato grande trascinatore nella strepitosa rimonta contro l'Atletico Madrid: "Quello che ha fatto Cristiano negli ultimi 15 anni è incredibile, è probabilmente uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Non mi posso paragonare a lui". Chissà se il tecnico spagnolo sarà d'accordo con il pensiero del portoghese. Guardiola aveva definito Bernardo Silva come la stella più brillante del Portogallo, più dello stesso CR7.