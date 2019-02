Guti si prepara a diventare il nuovo allenatore del Besiktas. L'ex Real Madrid è attualmente il secondo di Senol Gunes, apparentemente destinato però a diventare il nuovo ct della Turchia. Quale miglior soluzione, dunque, se non promuovere il giovane tecnico spagnolo in panchina? Guti, nei mesi scorsi, era stato accostato anche al Real Madrid per sostituire Lopetegui, salvo poi decidere di affrontare una nuova avventura professionale in Super Lig. Lo riporta As.