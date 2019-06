© foto di Imago/Image Sport

Philippe Coutinho ha trascinato il Brasile al successo nel debutto della Copa America con la Bolivia. Il fantasista del Barcellona ha rilasciato poi alcune dichiarazioni a Marca, soffermandosi proprio sul suo rendimento in blaugrana: "Sono felice per il supporto che i tifosi catalani mi hanno sempre dato. Ho passato dei momenti molto difficili perché in campo non ho reso come loro speravano, ma il calcio è così e sto lavorando duro per migliorare".