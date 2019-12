Bundesliga, vincono Bayern e Borussia M’Gladbach. Pari per lo Schalke

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco vince in casa del Friburgo soffrendo più di quanto si potesse pensare e sale a quota 30 in classifica agganciando il Borussia Dortmund. Bavaresi avanti dopo 16 minuti col solito Lewandowski, ma raggiunti al 59° da Grifo. I gol vittoria arrivano solo nel recupero con Zirkzee e Gnabry che fanno festeggiare il Bayern. Vince, e tiene il passo del Lipsia, anche il Borussia Monchengladbach che si impone 2-0 sul Paderborn coi gol di Plea e Stindl, solo pari invece per lo Schalke 04 contro il Wolfsburg. Nelle altre due gare l’Hertha Berlino batte di misura il Bayer Leverkusen, mentre il Colonia rimonta due reti e vince contro l’Eintracht.

Il programma della 16^ giornata

Giocate ieri

Werder Brema-Mainz 0-5 (10' Quaison, 15' aut. Pavlenka, 19' Quaison, 38' Quaison, 81' Mateta)

Augbsurg-Dusseldorf 3-0 (32' Max, 61' Jedvaj, 72' Max)

Borussia Dortmund-Lipsia 3-3 (23' Weigl, 34' Brandt, 55' Sancho; 47' Werner, 53' Werner, 78' Schick)

Union Berlino-Hoffenheim 0-2 (56' Bebou, 91' Baumgartner)

Giocate oggi:

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino 0-1 (64’ Rekik)

Eintracht Francoforte-Colonia 2-4 (6’ Hinterehher, 30’ Paciencia; 44’ Hector, 72’ Bornauw, 81’ Drexler, 90’ Jakobs)

Friburgo-Bayern Monaco 1-3 (59’ Grifo; 16’ Lewandowski, 92’ Zirkzee, 95’ Gnabry)

Borussia Moenchengladbach-Paderborn 2-0 (46’ Plea, 72’ Stindl)

Wolfsburg-Schalke 04 1-1 (83’ Mbabu; 51’ Kabak)