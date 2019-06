© foto di Acero

Yannick Ferreira Carrasco vuole lasciare la Cina a tutti i costi. Come riporta Het Laatste Nieuws, l'esterno d'attacco del Dalian avrebbe ritardato il suo ritorno in gruppo dopo gli ultimi impegni con la Nazionale belga per poi rifiutarsi addirittura di scendere in campo nella partita contro l'Habei Fortune. Il risultato? Una sospensione delle attività con la squadra e anche dello stipendio, oltre ovviamente a una multa. L'ennesimo sintomo del malessere del classe 1993, cercato con insistenza dall'Arsenal in questa finestra di mercato e determinare a tornare il prima possibile nel calcio europeo.