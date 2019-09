Champions, Benfica-Lipsia: veterani d'Europa contro i giovani Tori Rossi

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

© foto di Giulia Borletto

Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League si affrontano all'Estadio da Luz Benfica e Lipsia, sorteggiate nel gruppo G insieme a Lione e Zenit. Le due squadre, dal background molto differente, si incontrano in una competizione continentale per la prima volta. Da una parte, i padroni di casa del Benfica rappresentano un pezzo di storia del calcio portoghese, con 37 titoli di Primeira Liga, di cui sono campioni uscenti. Dall'altra il giovane Lipsia, fondato nel 2009, che ha saputo imporsi velocemente nel campionato tedesco arrivando a competere per le posizioni di vertice fin dal suo esordio in Bundesliga.

COME ARRIVA IL BENFICA - Dopo 5 giornate di campionato il Benfica si attesta al secondo posto in classifica a pari punti con il Porto, ed è reduce dalla vittoria per 2-0 sul Gil Vicente. In Europa tuttavia i portoghesi non raccolgono risultati significativi da alcuni anni, con la finale di Europa League del 2014 a rappresentare l'ultimo traguardo recente. Il tecnico Lage ha subito messo in guardia la squadra dalle possibili insidie della gara: "Non siamo i favoriti del gruppo come qualcuno vorrebbe far credere, è un girone competitivo con squadre forti e abituate a giocare in Europa". Ci sono inoltre alcune assenze in casa biancorossa, ma non dovrebbero esserci grosse sorprese nel 4-4-2 di partenza.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Il pareggio in Bundesliga con il Bayern ha galvanizzato i tedeschi, guidati dal giovane tecnico Nagelsmann. Attualmente in testa alla classifica nazionale, i Tori Rossi possono fregiarsi del recente colpo Patrik Schick, arrivato dalla Roma con un prestito oneroso nell'ultimo giorno di mercato, e di alcuni acquisti importanti come Lookman, Nkunku e Wolf. Alla seconda partecipazione in Champions, il Lipsia si prepara ad imporre da subito il proprio gioco per provare a centrare la storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Per farlo, Nagelsmann dovrebbe affidarsi al 3-5-2, ma non sono escluse variazioni dell'ultimo minuto.

Le probabili formazioni:

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Ferro, Dias, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Florentino , Rafa Silva; Seferovic, De Tomas. Allenatore: Lage.

RB Lipsia (3-5-2): Gulácsi; Mukiele, Orban, Konaté; Klostermann , Sabitzer, Laimer, Forsberg, Halstenberg; Schick, Werner. Allenatore: Nagelsmann.