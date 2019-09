Champions - Bruges-Galatasaray, formazioni ufficiali: Okereke vs Falcao

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle ore 18.55, per l'inizio del cammino in Champions League, i belgi del Club Brugge contro i turchi del Galatasaray, allenati da una vecchia conoscenza italiana come Terim, e pieni di ex giocatori di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mitrovic, Deli, Ricca; Vormer, Rits, Vanaken; Bonaventure, Okereke, Diatta.

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Ferreira, Marcao, Luyindama, Nagatomo; Seri, Nzonzi, Lemina; Feghouli, Falcao, Babel.