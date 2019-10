© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid vince contro il Bayer Leverkusen grazie a un gol segnato da Morata al 78'. Un 1-0 che permette alla squadra di Simeone di salire in testa al Gruppo D in attesa della sfida tra la Juventus e Lokomotiv Mosca.

Nell'altra partita con fischio d'inizio alle 18.55, lo Shakhtar Donetsk non va oltre il pareggio per 2-2 contro la Dinamo Zagabria. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Konoplyanka al 16', ma Dani Olmo ha pareggiato al 25'. I croati sono poi passati in vantaggio con Orsic al 60' per poi essere definitivamente raggiunti da Dodo al 75'. Il risultato non cambia l'esito della classifica del Gruppo C dell'Atalanta, con le due squadre che restano appaiate a 4 punti dietro il Man City a 6 punti e la Dea a 0.