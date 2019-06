© foto di Imago/Image Sport

La Champions League 2018-19 è appena finita nella bacheca del Liverpool, ma la nuova edizione della massima rassegna europea è pronta a partire. Le prime partite saranno giocate tra due settimane, in quanto a Nyon la Uefa ha effettuato i sorteggi del mini-torneo preliminare, che vede in campo le squadre campioni di Andorra, Gibilterra, Kosovo e San Marino. Le squadre si affronteranno a Pristina, in Kosovo, dal 25 al 28 giugno: in palio c’è un solo posto per il primo turno di qualificazione.

Queste le gare:

Semifinali (martedì 25 giugno)

Feronikeli (Kosovo) - Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Tre Penne (San Marino) - Santa Coloma (Andorra)