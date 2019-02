Chelsea, blocco mercato. I tabloid: "In ginocchio. City il prossimo"

Mercato bloccato per due sessioni. La mano pesante della FIFA sul Chelsea si prende le prime pagine dei giornali inglesi: "Crisi" è il titolo scelto dal Mirror che evidenzia come i blues rischiano seriamente di indebolirsi, con Hazard tentato dal Real Madrid vista l'impossibilità di vedere i londinesi mantenere la competitività ad alti livelli. Inoltre anche il talento Hudson-Odoi è in odore d'addio, con l'assiduo corteggiamento del Bayern. A tutto questo va aggiunta la posizione in bilico di Maurizio Sarri, che si gioca la panchina nella finale di Carabao Cup, domani a Wembley contro il Manchester City. A proposito di citizens, la mano pesante della FIFA potrebbe toccare anche a loro: "Siete i prossimi" titola Daily Mail. Tornando al Chelsea: "Spend, spend, end" ironizza il Sun che sottolinea inoltre il possibile approdo di Zinedine Zidane. Il Times apre in prima pagina con un contrariato Hazard: "In ginocchio" titola il giornale, evidenziando il periodo difficile del club e della squadra.