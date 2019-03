© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo quelle di Maurizio Sarri dalla sala stampa del Chelsea arrivano le parole di David Luiz. Il difensore brasiliano ha parlato alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev: "Come vive lo spogliatoio il momento attuale? In maniera positiva. Le due vittorie contro Tottenham e Fulham hanno ridato gioia al gruppo dopo un periodo negativo. Anche la prestazione positiva contro il Manchester City nella finale della Carabao Cup è un elemento che ci ha dato motivazioni nonostante la sconfitta. Approccio diverso alle partite? No. Abbiamo modificato alcuni dettagli, legati ai momenti delle partite. La filosofia di gioco rimane la stessa".