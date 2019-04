Altra partita da dimenticare da Gonzalo Higuain. Un nuovo passo indietro, dopo la partita contro il Burnley nel quale si era distinto per un gran gol. L'argentino, nel corso dello spareggio Champions contro il Manchester United, ha toccato pochissimi palloni, meno di tutto il resto della squadra. Solo nel primo tempo appena 12, quanti ne ha toccati Kepa, il protere. Nella ripresa si è reso pericoloso solamente nei minuti di recupero, sprecando la sua occasione e calciando addosso a De Gea mentre in precedenza è finito per cinque volte in fuorigioco. Numeri desolanti per l'argentino, la cui permanenza sembra sempre più lontana indipendentemente dalla qualificazione in Champions League dei suoi. Al Chelsea da gennaio, Higuain ha fin qui segnato 4 reti in Premier League in 12 presenze.