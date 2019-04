Chelsea, operazione ok per Hudson-Odoi. Ma il rinnovo ora è congelato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione riuscita per Callum Hudson-Odoi. Il giovane attaccante del Chelsea ha postato un video su Instagram dopo l'intervento al tendine d'Achille, col messaggio: "L'operazione è andata bene. Ringrazio sempre Dio e anche voi per tutti i messaggi e il supporto. Il mio ritorno inizia adesso". Il grave infortunio del talento inglese, intanto, ha congelato però le trattative coi Blues per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2020.