Chelsea, Pulisic: "Le cose qui sono più facili anche a causa della lingua"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo giocatore del Chelsea, Christian Pulisic ha parlato della sua nuova esperienza in Inghilterra: "La mia situazione al Borussia Dortmund era diversa. Ero un giocatore dell'Accademia, sono cresciuto lì e forse le aspettative che avevano su di me non erano alte come quelle generate a Londra. Il fatto di essere la scommessa del Chelsea genera in me un grande desiderio di dimostrare ciò che posso diventare, guadagnare il rispetto dei miei compagni di squadra e mostrare loro che ho sono al livello giusto per giocare con loro. Questa è la cosa importante quando vai in un nuovo club. Ed è davvero un processo che mi piace molto. Le cose qui sono più facili a causa della lingua e anche il club si rivolge a me, e non solo per gli aspetti calcistici", ha detto.