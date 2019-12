Chelsea, ritorno sul mercato in grande stile: pronti 165 milioni a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, il ritorno sul mercato del Chelsea sarà in grande stile. Infatti, dopo che il TAS si è pronunciato favorendo la possibilità di tornare ad acquistare calciatori da parte dei Blues, il patron Abramovich è pronto a concedere fino a 165 milioni di euro ai propri dirigenti per migliorare la rosa in base alle richieste di Frank Lampard.