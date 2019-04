City, Guardiola: "Questa settimana ci giochiamo due obiettivi stagionali"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha presentato così in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Tottenham in programma domani: "Intanto voglio arrivare in semifinale, non sogno a lungo termine. I miei giocatori sono concentrati e vogliono raggiungere quest'obiettivo. Se sarà sufficiente? Non lo so. Una volta ho conquistato una finale con un solo tiro in porta, un'altra volta sono restato fuori nonostante 33 conclusioni: il calcio è così".

Sugli infortunati: "Stanno tutti bene, eccetto Zinchenko. Oggi lui non si allenerà, gli altri sono rientrati e hanno recuperato. Ieri ha lavorato anche Fernandinho, seppur con poca intensità".

Su Aguero: "È in forma, ha bisogna di giocare e di un po' di tempo per tornare nelle sue migliori condizioni".

Sugli obiettivi Champions e Premier League: "Se non vinciamo le partite di questa settimana restiamo fuori da due delle competizioni che vogliamo vincere. In Premier quest'anno abbiamo un rivale incredibile, il Liverpool. Entrambi meriteremmo il titolo, ma solo uno se lo porterà a casa".