Coppa di Francia, Rennes avanti dopo i rigori. Tolosa eliminato

Tolosa eliminato dalla Coppa di Francia, passa il Saint-Pryve con un gol in pieno recupero. Rennes avanti, ma per superare l'Amiens ci sono voluti i calci di rigore:

Bayonne-Nantes 0-2 (13' Coulibaly, 94' Abeid)

Fabregues-Paris FC 0-2 (17' Armand, 94' Diaby-Fadiga)

Guichen-Caen 1-2 (10' Gioacchini [C], 26' Rivierez [C], 78' Manounou [G])

Niort-Saint Pierroise 1-2 (59' Hubert [S], 63' aut. Randrianarisoa [N], 76' Ponti [S])

Versailles-Granville 1-2 (15' Louvet [V], 21' Lamrabette [G], 70' Mouaddib [G])

Le Portel-Straburgo 1-4 - 3' Corgnet (S), 35' Bultel (L), 60', 64' Zohi (S), 86' Lebeau (S)

Monaco-Reims 2-1 - 61', 95' Keita (M), 69' Munetsi (R)

Stade Briochin-Gonfreville 1-1 (2-1 d.c.r.) - 56' Bloudeau (S), 89' Mendy (G)

Tours-Nimes 2-2 (2-3 d.c.r.) - 24' Briancos (N), 38' Da Silva (T), 51' Ripart (N), 64' Camara (T)

Angouleme - Challans 3-1 - 2' Moke Njedi (A), 41' Connan (C), 61' Franco (A), 90+3' (A)

ASM Belfort - Montceau 3-0 - 47' Bentahar, 86' Mukendi, 90+3' Saline

Athletico M. - Rodez 2-1 - 8' Benbachir (A), 47' Meghezel (A), 53' Maanane (R)

Red Star - Chambly 2-1 - 10' David (C), 60' Verdier (R), 75' Chahiri (R)

Rennes - Amiens 0-0 (1-0 d.c.r)

Sable - Pau 2-2 (2-3 d.c.r) - 27' Gueye (P), 40' Ba Moulaye (P) 71' Legendre (S), 85' Riclin (S)

Saint-Pryve - Tolosa 1-0 - 90+6' Carnejy Antoine

20:55 Bourg Peronnas - Lione