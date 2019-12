Il tormentone Wilfried Zaha (due gol e due assist finora quest'anno) è destinato a tornare di moda nei prossimi mesi. Dopo essere stato blindato contro la sua volontà dal Crystal Palace in estate, l'esterno d'attacco ivoriano sogna infatti il grande salto in vista della prossima stagione. Ci pensa il Chelsea, almeno secondo quanto riporta questa mattina The Independent.