ufficiale Galatasaray, ecco l'annuncio di Wilfried Zaha. Il club turco svela le cifre dell'accordo

Il Galatasaray ha annunciato l'acquisto di Wilfried Zaha, l'ivoriano era svincolato dopo aver lasciato il Crystal Palace. Già nella serata di ieri i campioni di Turchia avevano annunciato l'inizio delle trattative e il giocatore è approdato a Istanbul.

Le cifre dell'affare - Come di consueto, il club svela i dettagli dell'accordo. L'attaccante ha firmato un contratto triennale, con premio alla firma di 2.3 milioni di euro e uno stipendio netto di 4.3 milioni di euro per stagione sportiva. Si tratta della prima esperienza fuori dall'Inghilterra per Zaha, cresciuto calcisticamente al Crystal Palace con cui ha raccolto da professionista 458 presenze, segnando 90 reti. Irrilevanti le parentesi al Manchester United (soli 4 gettoni e zero reti) e al Cardiff (13 presenze e zero reti).