Dani Olmo conteso da Spagna e Croazia: "Sogno di giocare per la Roja"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Olmo si sta affermando con la maglia della Dinamo Zagabria e la Croazia lo sta tentando per fargli indossare la maglia della Nazionale. Ma il trequartista ventenne ha le idee chiare e pensa solo alla Spagna. Queste le sue dichiarazioni a Radio Marca anche a proposito del futuro: "È un bel momento per me. Siamo vicini ad ottenere la doppietta campionato-Coppa nazionale. Trasferirmi in Croazia è stata la decisione più difficile della mia vita, ma il progetto che mi ha offerto la Dinamo non me lo aveva proposto nessun altro. Non so cosa mi riserverà il futuro, il mio agente e mio padre mi hanno sempre tenuto fuori da questi problemi. Sono concentrato solo sul mio lavoro, su ciò che dipende da me. Nazionale? È un grande orgoglio essere conteso da due grandi selezioni ma sono spagnolo e il mio sogno è giocare con la Roja. Un calciatore aspira sempre a grandi obiettivi e io lavoro affinché possa arrivare quel momento. Ho 20 anni e devo ancora lavorare sodo, c'è tanta strada da percorrere, ma ho i piedi per terra".