De Tomas vittima della "clausola della paura": out domenica in Rayo-Real

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Real Madrid ha deciso: Raul de Tomas non potrà esserci domenica prossima. Come riporta Cadena Cope, l'attaccante attualmente in prestito dai blancos al Rayo Vallecano non è stato infatti esentato dalla "clausola della paura". Il classe '94, considerato il pericolo maggiore dello scacchiere biancorosso, dovrà dunque saltare la sfida di Liga contro il club proprietario del suo cartellino. Una brutta notizia per il Rayo, alla ricerca di preziosi punti salvezza in questo finale di stagione.