Denis Suarez: "Non ho rifiutato il Valencia. Marcelino è il migliore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sua esperienza con la maglia dell'Arsenal è stata tutt'altro che indimenticabile e adesso Denis Suarez spera di trovare una nuova sistemazione, che gli permetta di giocare di più: "Voglio giocare, il mio obiettivo è restare nel campionato spagnolo. Sono stato a Barcellona due mesi per recuperare dall’infortunio e nessuno mi ha detto una sola parola. Valencia? Marcelino è il miglior allenatore che abbia avuto e parlo spesso con lui. Non è vero che ho rifiutato il Valencia, semplicemente non ho mai ricevuto offerte da loro".