Dinamo, Petkovic: "La mia avventura in Italia negativa? No scuse"

Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha parlato del suo passato in Italia. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta: "È una differenza enorme rispetto a quando giochi qua. Io sto giocando bene grazie a tutto quello che ha fatto il mister e il suo staff, è più facile giocare anche per me. Possiamo trovare anche tante scuse e alibi per quello che non ho fatto in Italia, ma vedremo un altro giocatore con Dinamo. Ormai quello che è successo in Italia è il passato".