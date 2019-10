© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È stata una bella partita, abbiamo avuto tante occasioni". Queste le parole di Dani Olmo dopo il pareggio della Dinamo Zagabria in casa dello Shakhtar (2-2). Lo spagnolo, sul sito ufficiale del club croato, aggiunge: "Non volevamo concentrarci sull'avversario ma su noi stessi e sul nostro gioco. Avremmo potuto segnare più di due gol perché abbiamo avuto molte opportunità, ma eccoci qui con il pareggio. È importante che abbiamo preso un punto e saremo sicuramente ancora migliori a Zagabria. Lo Shakhtar è una squadra forte, lo sapevamo prima. Questo è il mio primo gol in Champions League, ne sono molto felice".