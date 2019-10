Ha fatto molto rumore la decisione della dirigenza del Borussia Dortmund di multare e convocare Jadon Sancho per la gara di Bundesliga contro il Borussia Moenchengladbach. Sulla questione è tornato anche il ds giallonero Michael Zorc attraverso i microfoni di ESPN: "Jadon è un bravo ragazzo, ma è molto giovane ed è già nell'elités del calcio mondiale. Potrebbe pensare di testare i suoi limiti ed è per questo che abbiamo deciso di non convocarlo".