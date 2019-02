Anche Christophe Dugarry, ex attaccante di Bordeaux e Milan, ha attaccato Diego Simeone per il gesto eccessivo che l'allenatore dell'Atletico Madrid ha rivolto verso la tribuna del Wanda Metropolitano durante la sfida contro la Juventus: "Nel primo tempo non ho visto nulla che sia stato degno di nota, se non le urla da furetti dei giocatori di casa nei confronti dell'arbitro. Poi ho sentito i tifosi augurare la morte di Cristiano Ronaldo e ho visto Simeone stringersi i genitali: questo è troppo, parliamo di calcio, non di una guerra. Va bene avere un'identità di gioco, ma questa squadra spesso supera i limiti. Sembra che sia costretta a creare un nemico, un mostro da abbattere".