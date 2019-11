Eredivisie, stenta ancora il Feyenoord e vince il PSV

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo per concludere la quattordicesima giornata di Eredivisie. Pareggiano Groningen-Feyenoord e Waalwijk-FC Emmen. Successi per il Venlo con il Twente, il PSV contro l'Heerenveen e dello Sparta Rotterdam sul Vitesse. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Utrecht-Alkmaar 0-3

Ajax-Heracles 4-1

Zwolle-Sittard 3-1

Den Haag-Willem II 3-3

Groningen-Feyenoord 1-1

PSV-Heerenveen 2-1

Waalwijk-FC Emmen 1-1

Sparta Rotterdam-Vitesse 2-0

Venlo-Twente 2-1

La classifica:

Ajax 38

Alkmaar 32

PSV 27

Vitesse 23

Utrecht 23

Willem II 23

Heracles 21

Heerenveen 21

Groningen 21

Feyenoord 21

Sparta Rotterdam 19

Twente 18

FC Emmen 14

Zwolle 13

Sittard 12

Venlo 12

Den Haag 11

Waalwijk 5