Espanyol, l'iniziativa di un tifoso per ricordare Jarque

© foto di José M. Diaz

Il prossimo 8 agosto saranno dieci anni dalla morte di Dani Jarque, il giocatore dell'Espanyol che aveva all'epoca ventisei anni. Morì per un problema al cuore a Coverciano durante uno stage dell'Espanyol. Per onorare la memoria di Jarque è già stata organizzata una bella iniziativa: Joan Francisco Leiva, un tifoso, ha voluto ricordare Jarque con una curiosa idea: in bicicletta, in 21 tappe in 21 giorni, percorrerà la distanza da Coverciano alla porta 21 dello stadio dell'Espanyol. Per un totale di 1797 chilometri. 21 era il numero di maglia di Jarque. E l'arrivo alla stadio è previsto proprio l'8 agosto.