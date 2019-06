Euro U21, pari e primato Germania. La Danimarca vince 2-0 ma non basta

© foto di Imago/Image Sport

Terminate da qualche istante le due partite in programma questa sera nel calendario dell'Europeo U21, sfide che andavano a completare il gruppo B. In cui è bastato un pareggio (1-1) alla Germania per mantenere il primato del girone, tenendo ad un punto di distanza una volitiva Danimarca, che ha battuto 2-0 i pari età della Serbia, con gol dell'empolese - ma della Fiorentina dall'1 luglio - Rasmussen ma cui serviva almeno un'altra rete per mantenere accesa la fiammella della speranza, quella cui invece rimane ancora aggrappata l'Italia. Ecco risultati e marcatori.

Austria - Germania 1-1 (14' Waldschmidt (G), 24' Danso (A))

Danimarca - Serbia 2-0 (21' Bruun Larsen, 51' Rasmussen)