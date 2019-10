Europa League, le formazioni del Gruppo C: Sosa e Widmer in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Getafe-Basilea e Trabzonspor-Krasnodar, che si affronteranno tra poco per il match valido per il terzo turno del Gruppo C della Uefa Europa League. Ecco le scelte dei tecnici.

Getafe (4-4-2): Chichizola; Nyom, Djené, Bruno, Raul Garcia; Portillo, Maksimovic, Fajr, Kenedy; Molina, Angel.

Basilea (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Comert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Zuffi, Bua; Ademi.

______________________________________________________

Trabzonspor (4-1-4-1): Cakir; Joao Pereira, Fernandes, Campi, Novak; Sosa; Yusuf, Corekci, Parmak, Nwakaeme; Sorloth.

Krasnodar (4-3-3): Safonov; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Olsson, Kambolov, Vilhena; Suleymanov, Berg, Stotski.