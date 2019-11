Europa League, United sconfitto dall'Astana. Ok Krasnodar e Getafe

© foto di

Il Manchester United, già qualificato per i sedicesimi di Europa League e con una formazione imbottita di giovani, è stato sconfitto in trasferta dall'Astana nella quinta giornata della fase a gironi. Vantaggio dei Red Devils con Lingard ma nel secondo tempo prima Shomko e poi un autogol di Bernard hanno permesso ai kazaki di vincere la loro prima partita in questa stagione in Europa. Nelle altre sfide iniziate alle 17.50, quelle del Gruppo C, sconfitta del Basilea contro il Krasnodar per 1-0 e stesso risultato del Getafe in trasferta con il Trazbonspor, con gli svizzeri che si sono complicati la vita in vista del passaggio del turno, visto che adesso hanno un solo punto di vantaggio sia sul Krasnodar che sullo stesso Getafe.

I risultati:

Astana-Manchester United 2-1 10' Lingard (MU), 55' Shomko (AS), 62' aut. Bernard (AS)

Krasnodar-Basilea 1-0 72' Ari

Trazbonspor-Getafe 0-1 50' Mata

Le classifiche:

Gruppo C

Basilea 10

Getafe 9

Krasnodar 9

Trazbonspor 1

Gruppo L

Manchester United 10

AZ Alkmaar 8

Partizan 4

Astana 3