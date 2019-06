Europa Uefa Nations League, il programma delle finali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi si torna in campo per la Uefa Nations League e disputare le finali. Quella per il primo posto vedrà in campo l'Olanda di de Ligt contro l'immarcabile CR7. Ecco di seguito tutte le partite in programma:

Le partite in programma:

15:00 Svizzera-Inghilterra

20:45 Portogallo-Olanda