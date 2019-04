La vittoria per 1-0 sull'Arsenal rilancia l'Everton verso obiettivi di classifica più ambiziosi, e l'allenatore Marco Silva non può che essere soddisfatto della prestazione di squadra. Queste le sue parole al termine della gara:

"Sono davvero, davvero felice. Meritiamo questi tre punti. Per le occasioni che abbiamo creato, avremmo potuto segnare di più. È una vittoria fantastica, un'altra partita senza subire gol.

Questo è lo spirito che mi piace, il desiderio di vincere ogni sfida. Avevamo perso un po' di fiducia nel corso della stagione, abbiamo avuto una pausa e dopo abbiamo ripreso a lavorare molto bene. È la stessa squadra, con più convinzione".