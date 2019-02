© foto di Imago/Image Sport

La scorsa estate Youssouf Sabaly è stato trattato dal Napoli, ma il Bordeaux non volle disfarsene. E lo stesso - con protagonista un altro club - è andato in scena nel corso di questa sessione invernale. Secondo Sky Sports, infatti, sembrava tutto fatto per il passaggio del terzino senegalese al Fulham per circa 12 milioni di sterline, ma l'operazione è saltata negli ultimi minuti di mercato perché dalla Francia non è arrivata risposta a nessuna e-mail o telefonata proveniente da Londra. Così il tempo è scaduto e il Fulham non è riuscito a concludere l'affare.