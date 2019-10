Galatasaray, Terim: "Non meritavamo di perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Galatasaray ha perso per 1-0 contro il PSG. A fine match interviene l'allenatore Fatih Terim. Queste le sue parole: "Abbiamo perso, ma penso che potevamo serenamente vincere. Faccio i miei complimenti ai giocatori. Speravo almeno nel pareggio, ma non è stato così. Mi ha fatto piacere però vedere la voglia di combattere e dare filo da torcere all'avversario. Ho cambiato qualcosa rispetto alle gare precedenti, se giochi con le grandi squadre, contro grandi giocatori dobbiamo sapere che non è facile".